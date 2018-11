14.11.2018 13:22 | von: Nadine Sender

Jugendamt führt Einschätzungen des Kindswohles durch

Kategorie aktuelle Nachrichten

In ganz Niedersachsen sind 2017 fast 11.000 Einschätzungen des Kindswohles durchgeführt worden.

Durchgeführt wurden diese sogenannten Gefährdungseinschätzungen von den Jugendämtern. Das entspricht laut Landesamt für Statistik einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt waren im Jahr 2017 mit 53,2% der Verfahren mehr Jungen als Mädchen betroffen. Als häufigster Grund wurde in rund 870 Fällen Vernachlässigung angegeben. Anzeichen für körperliche Misshandlungen gab es in rund 480 Fällen, Anzeichen für psychische Misshandlungen in fast 470 Fällen und Anzeichen für sexueller Gewalt in über 90 Fällen. In der Region Hannover gab es insgesamt 2.679 Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls.