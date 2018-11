15.11.2018 13:12 | von: Marisa Dziuk

Jugendliche mit NIVEA-Lebensretter-Preis ausgezeichnet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Drei jugendlichen Lebensrettern aus der Region Hannover wurde gestern in Hamburg der NIVEA-Lebensretter-Preis verliehen.

Die Geschwister Marleen, Joost und Enna Hemme retteten in einem See in Neustadt am Rübenberge einen erwachsenen Mann und seinen dreijährigen Sohn vor dem Ertrinken. Die Verleihung des Nivea Lebensretter Preises hat in diesem Jahr zum 30. mal stattgefunden. Er wird von der Hautpflegemarke Nivea in Kooperation mit der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft verliehen und ehrt ehrenamtliches Engagement.