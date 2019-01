03.01.2019 13:30 | von: Eva Kokinaki

Jugendlicher tritt Mann am Kröpcke die Rolltreppe herunter

Am Mittwochabend hat ein Jugendlicher einen 47-Jährigen von einer Rolltreppe getreten.

Zuvor war es am Kröpcke zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen und einem 37-Jährigen gekommen. Als der 47-jährige Passant helfen wollte, wurde er von der Gruppe attackiert. Er flüchtete in die U-Bahn-Station, wurde aber von einem Angreifer eingeholt. Dieser trat ihm auf einer Rolltreppe in den Rücken. Das Opfer stürzte hinunter und erlitt schwere Verletzungen. Die Jugendlichen flüchteten nach der Attacke, konnten aber wenig später von der Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.