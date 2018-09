26.09.2018 16:30 | von: Eva Kokinaki

Junghandwerker bei Kammersiegerehrung ausgezeichnet

Kategorie aktuelle Nachrichten

37 Junghandwerker sind heute von der Handwerkskammer Hannover ausgezeichnet worden.

Auf der Kammersiegerehrung im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Handwerkskammer nahmen die besten 14 Gesellinnen und 23 Gesellen ihre Preise entgegen. Der Landeswettbewerb ist am 5. November, der Bundeswettbewerb am ersten Dezember.