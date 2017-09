Kandidaten und -innen im Gespräch



Am 24. September wählen wir den Deutschen Bundestag.

Für uns ein Anlass, mit den Direktkandidaten und -innen in den vier Wahlkreisen der Region Hannover ins Gespräch zu kommen.

Wir haben alle eingeladen und viele haben zugesagt. Den Auftakt machte Matthias Miersch (SPD) am 8.9.

Die anderen Studiogäste sind: 12.9. Roland Panter (Bündnis90/Die GRÜNEN), Kerstin Tack (SPD), Thomas Ganskow (Piratenpartei), 13.9. Markus Moschner (FREIE WÄHLER), Parwaneh Bokah (Die LINKE), 14.9. Christian Vey (Piratenpartei), 15.9. Yasmin Fahimi (SPD), Ursula von der Leyen (CDU), Ulla Ihnen (FDP), 18.9. Eike Lengemann (Bündnis90/Die GRÜNEN), Caren Marks (SPD), 19.9. Sven Kindler (Bündnis 90/Die GRÜNEN), Hendrick Hoppenstedt (CDU). Ruft an während der jeweiligen Sendung, richtet eure Fragen an die Kandidaten oder -innen oder mailt jetzt schon an info(at)leinehertz.de. Die genauen Sendezeiten findet ihr ab dem Vorabend auf unserer Facebookseite. Der Wahlkampf hat begonnen, auch hier auf radio leinehertz 106.5.