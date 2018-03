29.03.2018 11:30 | von: Sophie Bader

Karten fürs Kleine Fest im Großen Garten können noch bis Samstag vorbestellt werden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das kleine Fest im großen Garten öffnet am 11. Juni wieder seine Tore.

Im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach den Eintrittkarten fünf bis sechs Mal so groß wie im Vorjahr. Seit Jahren findet aufgrund der großen Nachfrage der Kartenvorverkauf ausschließlich online oder schriftlich statt. Im letzten Jahr wurden so 304.000 Karten bestellt. Bis zum 31. März können so noch Karten vorbestellt werden. Am Ende entscheidet in der Regel das Los wer Karten erhält.