12.10.2018 15:30 | von: Eva Kokinaki

Katholiken sind in der Region eine Minderheit

Fast 144.000 Menschen römisch-katholischen Glaubens leben in der Region Hannover.

Wie die Statistikstelle der Region heute mitteilte, wohnen etwas mehr als 412.000 Menschen protestantischer Religionszugehörigkeit in Hannover. Damit seien Katholiken in allen Städten und Gemeinden in der Minderheit. Die wenigsten leben in Uetze, während die meisten Katholiken in Garbsen wohnen. Nach Regionsangaben seien laut der Wahl von Johannes Paul dem Zweiten zum Papst in sieben Städten und Gemeinden die Zahl der Katholiken gestiegen.