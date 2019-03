28.03.2019 07:57 | von: Kaspar Weist

Kein Bauschutt auf die Kalihalde

Im Streit um die Zukunft der Kalihalde in Ronnenberg hat sich die Regionsfraktion der CDU auf die Seite der Anwohner*innen gestellt.

Die Fraktion zeigte sich irritiert von den Plänen der Firma Menke, die die Halde für die Ablagerung von Bauschutt nutzen will. Die dadurch entstehende Belastung sei für die Menschen vor Ort zu groß, so der Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek.Die Regionsfraktion der CDU setzt jetzt auf einen Dialog zwischen allen Beteiligten. Die Firma Menke plant, die Kalirückstandhalde in Ronnenberg abzudecken und zu rekultivieren. Gegen dieses Vorhaben hat sich in der Stadt bereits eine Bürgerinitiative gebildet.