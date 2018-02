08.02.2018 12:01 | von: Björn Schönfeld

Kein Glück im Becken

Kategorie aktuelle Nachrichten

Waspo 98 Hannover hat am Abend in der Wasserball Championsleague gegen CNA Barceloneta verloren. 7:13 hieß es am Ende im Stadionbad.

Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Gäste mit 2:4 in Führung. Im Laufe des weiteren Spiels konnte das Spanische Topteam den Abstand weiter ausbauen. Zur Hälfte führte Barceloneta mit 5:9. In der Dritten Runde konnten die Wasserfreunde überhaupt nicht Punkten, die Gäste bauten auf 12 Zähler aus. Am 28. Februar müssen die Hannoveraner zum nächsten Championsleague-Spiel ins Wasser - dann geht es gegen Olympiakos Piräus.