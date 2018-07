12.07.2018 07:00 | von: Björn Schönfeld

Kein Schlussstrich!

Kategorie aktuelle Nachrichten

„Das Urteil wird nicht das Ende der Auseinandersetzung mit dem NSU sein“ – so hieß es am Abend in einem Redebeitrag auf einer Demo zum Urteil.

In Hannover hatte ein Bündnis unter dem Motto "Kein Schlussstrich" zu der Demonstration aufgerufen. Rund 400 Menschen zogen am Abend durch die Innenstadt. Dabei wurde vor allem gefordert, den NSU-Komplex weiter aufzuklären. So wurde die Trio-These ebenso angeprangert, wie das fehlende Engagement des Niedersächsischen Landtages - dieser hätte einen Untersuchungsausschuss einsetzen müssen, hieß es. Ein weiteres Thema war der Angeklagte Holger G., den das sogenannte NSU-Kerntrio regelmäßig in der Nähe von Hannover besucht habe. Die Demo wandte sich aber auch gegen institutionalisierten Rassismus, wie die Praktik des Racial Profiling bei der Polizei.