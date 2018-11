05.11.2018 11:55 | von: Sophie Bader

Keine Besserung bei Brandschutz

Zehn Jahre nach einem verheerenden Busbrand auf der A2 bei Garbsen sind die Sicherheitsbestimmungen nach Ansicht von Experten immer noch nicht ausreichend.

Bei dem Unglück verbrannten am 4. November 2008 20 Menschen in einem Bus, 13 konnten sich verletzt ins Freie retten. Auslöser für den Brand war ein Kurzschluss in der Bordküche. Die in Bussen verbauten Materialien - insbesondere die Sitzpolster- seien deutlich unsicherer als die in Flugzeugen oder in Zügen, kritisiert der Feuerwehrverband Niedersachsen. Deshalb fordert der Feuerwehrverband Niedersachsen, schwer entflammbare Materialien auch in Bussen zur Pflichtausstattung zu machen.