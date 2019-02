13.02.2019 07:38 | von: Dominic Eckner

Kinderarmut in Barsinghausen hoch

Die Kinderarmutsquote in Barsinghausen beträgt 20 Prozent und ist damit die vierthöchste Quote in der Region.

Diese Zahlen kommen nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit und der Region Hannover zustande. Für das Barsinghäuser Netzwerk "Frühe Hilfen" sind die Zahlen alarmierend. Mit einem Fachtag zum Thema Kinderarmut sollen nun erste Bausteine zur Armutsprävention gelegt werden.