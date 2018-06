12.06.2018 07:41 | von: Björn Schönfeld

Kita-Bericht 2018 vorgestellt

Über 100% liegt die Betreuungsquote bei Kindergartenkindern in Hannover – im Schnitt.

Das geht aus dem Kindertagesstättenbericht 2018 hervor. Demnach gibt es bei der Quote aber auch Ausreißer: In Ricklingen und Ahlem beispielsweise liegt sie bei unter 80% - und das bei einem erwarteten Bevölkerungszuwachs von 3,3% in der Gruppe der 3-5 Jährigen. Im Krippenbereich ist der Unterschied zwischen den Stadtteilen noch deutlicher: Während in Hannover Nord über 70% der 1-2 Jährigen einen Krippenplatz haben, werden in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt gerade einmal 35% in einer Krippe betreut.