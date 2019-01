16.01.2019 14:00 | von: Niklas Grüter

Klarheit über die Zukunft des KRH Klinikums Lehrte

Kategorie aktuelle Nachrichten

Um Missverständnissen unter den Bürgerinnen und Bürgern entgegenzuwirken, gibt es heute Abend eine Veranstaltung des Klinkums Region Hannover.

Dort soll für Klarheit gesorgt werden, wie es mit dem KRH Klinikum Lehrte weitergeht. In Vergangenheit gab es oft Berichterstattungen, welche den Eindruck vermittelten, dass die Zukunft des Klinikums unsicher sei. Gemeinsam mit dem Eigentümer wird sich Regionspräsident Hauke Jagau der Öffentlichkeit stellen. Hierbei soll der Beschluss das Krankenhaus zu Erhalten, sowie die Krankenhausplanung erläutert werden. Ab 17:30 Uhr empfängt die Geschäftsführung Interessierte im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16 in Lehrte.