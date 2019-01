17.01.2019 15:57 | von: Arne Böwig

Klinikum Lehrte besteht weiter

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Klinikum Lehrte und sein Bestand sind gesichert, hieß es seitens des Klinikums Region Hannover.

Regionspräsident Hauke Jaugau und KRH Geschäftsführer Matthias Bracht standen am Mittwochabend für Fragen von Bürgern zum Thema Klinikum Lehrte zur Verfügung. Das Ziel sei es die Menschen so nah wie möglich an ihrem Wohnort behandeln zu können. Zusätzlich soll Lehrte zum geriatrischen Schwerpunkt werden. Langfristig will das KRH an seiner Forderung nach weiteren Behandlungskapazitäten festhalten. Der neu geplante Anbau soll direkt neben dem bereits bestehenden Gebäude entstehen. Matthias Bracht wünscht sich hier ein enges Miteinander.