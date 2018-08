01.08.2018 12:40 | von: Nadine Sender

Klosterkammer unterstützt kirchliche, soziale und bildungsbezogene Projekte

Über 13 Projekte aus dem niedersächsischen Raum und eine Fördersumme von insgesamt knapp 200.000 Euro – darüber hat der Zuwendungsausschuss der Klosterkammer Hannover in seiner jüngsten Sitzung positiv entschieden.

Zu Gute kommen soll das Ganze kirchlichen, sozialen und bildungsbezogenen Projekten. Unter anderem dem Verein zur Förderung des interreligiösen Dialogs an Bildungseinrichtungen aus Frankfurt am Main. Unter dem Titel „Schabbat – Sonntag – Ruhetag“ wird hier eine Veranstaltungsreihe an sieben Schulen in Hannover geplant. Ziele sind es, über den Alltag im Judentum zu informieren und Antisemitismus entgegenzuwirken. Die Klosterkammer ist eine öffentliche Einrichtung, die das Vermögen von vier öffentlich-rechtlichen Stiftungen verwaltet.