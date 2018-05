18.05.2018 07:15 | von: Björn Schönfeld

Knapp, aber knapp verfehlt

In einer Achterbahnpartie haben die Recken am Abend in der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin verloren.

25:24 hieß es am Ende für die Hauptstädter. Dabei konnten die Burgdorfer sich bis zur 18. Minute mit 10:6 in Führung spielen - zur Pause war Berlin aber schon auf 13:12 vorbeigezogen. Nach Wiederanpfiff bauten die Füchse den Vorsprung auf fünf Tore aus, bevor die Recken wieder Fuß fassten. Kastening holte kurz vor Schluss den Ausgleich - gereicht hat es trotzdem nicht. Damit steht die TSV Hannover Burgdorf mit 43:21 Punkten auf Platz sechs der Tabelle.Zum nächsten Heimspiel kommt am 27. Mai der SC DHfK Leipzig in die Reckenfestung.