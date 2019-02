28.02.2019 06:46 | von: Björn Schönfeld

Knöllchen-Horst war gestern

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Hannover greifen Anwohner bei Parksündern zu härteren Mitteln – und damit zur Sachbeschädigung.

Die Polizei sucht derzeit Zeugen für Farbschmierereien in der Südstadt. Seit letztem Donnerstag haben Unbekannte 6 Autos mit roter Farbe beschmiert - alle Fahrzeuge waren falsch geparkt. Die Polizei bittet auch weitere Geschädigte, sich zu melden. Der Fall erinnert an drei ausgebrannte Autos im September in Linden. Auch dort waren die PKW falsch geparkt.