21.11.2017 06:42 | von: Frederick Dumke

Koalitionsvertrag wird unterschrieben - zumindest in Niedersachsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Spitzenvertreter der Niedersächsischen CDU und SPD unterzeichnen heute den Koalitionsvertrag zur 18. Wahlperiode.

Dazu treffen sich die Mitglieder der Verhandlungsdelegationen beider Parteien in Hannover. Anders als die Sondierungsgespräche auf Bundesebene verliefen die Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen überraschend schnell. Etwas mehr als einen Monat nach der vorgezogenen Landtagswahl steht die neue Regierung nun endgültig fest: Eine Große Koalition aus CDU und SPD wird die rot-grüne Landesregierung ablösen. In den letzten Wochen habe man intensiv verhandelt und in diversen strittigen Punkten Kompromisse gefunden. Die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages findet um 13 Uhr im Toto-Lotto-Saal des Landessportbundes Niedersachsen statt. Die Große Koaltion aus CDU und SPD regiert in der 18. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages von 2017 bis 2022.