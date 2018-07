12.07.2018 08:29 | von: Björn Schönfeld

Kommunalsatirische Kompetenz für's Umland

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Partei DIE PARTEI greift nach der Macht in den Regionskommunen.

Erstmals stellt sie für 2019 Kandidaten zu den Bürgermeisterwahlen in Burgdorf, Lehrte, Neustadt und Sehnde auf. In Burgdorf empfiehlt sich der Fotograf Marc Müller, der sozialer als die SPD, konsequenter als die CDU und grüner als die Grünen sein will. In Lehrte tritt Oliver Rohrsen an - auf Wahlversprechen verzichte er dabei lieber, bevor er sie nicht halten könne. Der Hannoveraner Ratsherr Oliver Förste hingegen will an die Neustädter Verwaltungsspitze wechseln. Was Schostok kann, könne er schon lange, behauptet Förste. In Sehnde schließlich tritt Christina Lütkebohmert als Kandidatin an. Ihr Motto: "Ich kam, sah und Sehnde". Mit den vier Kandidaten könne man jetzt endlich den nächsten Schritt zur Machtergreifung angehen, freut sich PARTEI-Multifunktionär Julian Klippert.