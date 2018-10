04.10.2018 17:37 | von: Arne Böwig

Kritik an geplanter Meldeplattform der AFD

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die AfD will eine Internet-Meldeplattform für Lehrer in Niedersachsen einrichten. Sie folgt damit dem Beispiel der AfD in Berlin und Hamburg.

GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth und DGB-Vorsitzender Mehrdad Payandeh verurteilen die Überlegungen der AfD scharf. Auf der Online-Plattform sollen Schüler Verstöße gegen die politische Neutralität der Lehrer melden können. Schülerinnen und Schüler dürften nicht für parteipolitische Ziele instrumentalisiert werden, so die Kritik. Die AfD stelle damit zudem gezielt die niedersächsischen Lehrerinnen und Lehrer an den Pranger. Wer in der Politik diskriminierende, rassistische oder demokratiefeindliche Positionen vertritt, habe damit zu rechnen, dass Lehrkräfte dies im Unterricht aufarbeitenwürden, so Pooth. Dabei sei es die Aufgabe, kritisches Denken zu lehren und nicht zu unterdrücken. Laut SPD-Generalsekretär Alexander Saipa orientiert sich die AfD an den Methoden der Nazis und der Blockwarte. GEW, DGB und die SPD stehen geschlossen hinter den niedersächsichen Lehrern.