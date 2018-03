21.03.2018 09:51 | von: Ben Kendal

Kurden entfachen Newroz-Feuer am Steintor

Anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes haben rund 200 Menschen am Steintorplatz in Hannover das Newroz-Feuer entzündet.

Mit dem Entfachen des Feuers am gestrigen Abend soll der Frühling begrüßt werden. Männer, Frauen und Kinder umringten am Steintor im Zentrum Hannovers eine Feuerschale. Einige hatten zudem eine kurdische Flagge dabei. Angesichts der türkischen Militäroffensive auf Kurden in Syrien wurden in den Reden Menschenrechte thematisiert. Am Wochenende hatten etwa 11.000 Kurden zum Newroz-Fest in Hannover gegen die Angriffe demonstriert.