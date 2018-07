27.07.2018 10:45 | von: Björn Schönfeld

Kurzschluss legt Lehrte lahm

In Lehrte ist im Innenstadt-Bereich am Morgen für etwa eine Stunde der Strom ausgefallen.

Gegen viertel vor sechs gab es laut Stadtwerke Technik-Chef Reinhard Fredebold einen Kurzschluss in einer Kabelstrecke unter dem Sedanplatz. Um zehn nach sieben waren die Probleme behoben und der Strom in allen Haushalten wieder verfügbar. Ursache ist wahrscheinlich ein noch nicht näher bestimmter Kabelfehler. Mit einem Messwagen wird derzeit nach der Stelle gesucht. Spätestens in der nächsten Woche sollen die Kabel repariert werden.