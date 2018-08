14.08.2018 09:37 | von: Lisa Lechner

Lärmbelästigung durch Maschseefest?: Anwohner protestieren

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Zuge des diesjährigen Maschseefestes protestieren Anwohner aus der Südstadt mit einer Beschwerde-Anleitung gegen die Lautstärke.

Das Schreiben des unbekannten Verfassers richtet sich an Anwohner der Güntherstraße - diese werden dazu aufgerufen, sich per Email bei der Polizei in Döhren über die Lärmbelästigung zu beschweren, um konkret gegen den übermäßigen Lautstärkepegel vorgehen zu können. Stadtsprecher Udo Möller sowie Maschseefest-Chef Hans Nolte sind von dem Vorgehen irritiert - das Maschseefest habe kein Lautstärkeproblem. Insgesamt sind in der Region in diesem Sommer bereits über 600 Lärmbeschwerden eingegangen.