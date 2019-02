20.02.2019 06:47 | von: Kai Rapke

LAK Niedersachsen fordert nachhaltige Armutsbekämpfung

Anlässlich des heutigen internationalen Tag der sozialen Gerechtigkeit fordert die Landesarmutskonferenz LAK Niedersachsen eine nachhaltige Armutsbekämpfung.

Alleine in Niedersachsen waren 2017 laut dem Statistischem Bundesamt 16 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner von Armut bedroht. Laut Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der LAK Niedersachsen, verliere die Demokratie an Legitimation, wenn die wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft nicht nachhaltig bekämpft werde.