16.01.2019 06:45 | von: Kai Rapke

Land Niedersachsen für mehr Sozialwohnungen

Die niedersächsische Landesregierung will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am gestrigen Dienstag nach der zweitätigen Kabinettssitzung in Dinklage an. Die sozialen Belange und Alltagssorgen der Menschen seien in den nächsten Monaten die Themenschwerpunkte für die Landesregierung, so Weil. Das bereits angekündigte Ziel von jährlich rund 4.000 neuen Sozialwohnungen werde weiterhin angestrebt.