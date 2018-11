28.11.2018 11:38 | von: Nadine Sender

Landesamt für Statistik stellt Schuldenstatistik vor

Rund 24,4 Milliarden Euro Schulden haben die Kommunen in Niedersachsen Ende 2017 gemacht.

Das teilt das Landesamt für Statistik Niedersachsen mit. Aufgeteilt wurde dabei in Schulden des öffentlichen Bereichs, Schulden des Kernhaushalts und Schulden je Einwohner. Pro Kopf betrugen die Schulden in ganz Niedersachsen demnach über 3.000 Euro. In Hannover waren es über 6.000 Euro Schulden je Einwohner, in der Region über 1.000 Euro. Damit liegt die Landeshauptstadt an der Spitze, gemeinsam mit den Nordseeinseln Spiekeroog, Norderney und Wangerooge, sowie den Samtgemeindebereichen Heeseberg und Grasleben.