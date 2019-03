04.03.2019 10:02 | von: Kai Rapke

Landesarmutskonferenz fordert nachhaltige Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit

Kategorie aktuelle Nachrichten

Diesen Donnerstag wird dazu eine Mahnwache in Linden veranstaltet.

Im Februar starb der Obdachlose Jürgen Niemann in Hannover durch die kalten Temperaturen, nachdem er durch eine Zwangsräumung auch die Nacht auf der Straße verbrachte. In Gedenken an Niemann und um für das Thema Wohnungslosigkeit zu sensibilisieren, veranstaltet die LAK diesen Donnerstag eine Mahnwache in Linden an der Ecke Kötnerholzweg/Limmerstraße. Laut Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz Niedersachsen, stelle die Tatsache, dass jedes Jahr in einem der reichsten Länder der Welt Obdachlose auf der Straße sterben würden, der Gesellschafts ein Armutszeugnis aus. Alle Akteure seien aufgefordert zu handeln, so Gleitze.