07.03.2019 16:57 | von: Arne Böwig

Landesarmutskonferenz hält Mahnwache

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen, kurz LAK, hält am Abend in Linden eine Mahnwache in Gedenken an den verstorbenen Obdachlosen Jürgen Niemann ab.

Seit 17:00 Uhr will die LAK gemeinsam mit Freunden Niemanns auf der Limmerstraße das Gedenken des Verstorbenen ehren. Sie fordert zusätzlich aber auch die Politik zu nachhaltigeren Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit auf. Zum Beispiel sollen Bezieher von Hartz IV von Zwangsräumungen befreit werden. Niemann war am 12. Februar auf der Straße gestorben - zwei Jahre, nach dem seine Wohnung zwangsgeräumt wurde. Aus Sicht von LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze war dieser Schritt nicht legitim.