01.03.2018 12:22 | von: Björn Schönfeld

Landtag berät über neuen Feiertag

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Leineschloss in Hannover tagt auch heute noch das Landtagsplenum.

Dabei geht es um die digitale Zukunft Niedersachsens und den neuen Feiertag, der kommen soll. Der arbeitsfreie Reformationstag im letzten Jahr hatte viele Fans unter den Arbeitnehmern - und auch Ministerpräsident Stephan Weil will ihn gerne beibehalten. Die Grünen hingegen fordern die Einrichtung eines weltlichen Feiertages. In einem Antrag der Fraktion heißt es, ein religiöser Hintergrund würde Menschen mit anderen religiösen oder weltanschaulichen Bindungen ausgrenzen. Außerdem könne ein thematisch auf Europa bezogener weltlicher Feiertag sinn ergeben, um ein Zeichen gegen Nationalismus und Kleinstaaterei zu setzen. In einem anderen Tagesordnungspunkt geht es der FDP um die digitale Zukunft Niedersachsens. Um für diese gerüstet zu sein, müsse die Landesregierungen in den nächsten Jahren mindestens eine Milliarde Euro in den Netzausbau investieren.