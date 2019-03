28.03.2019 13:50 | von: Kai Rapke

Langenhagen: Brandursache festgestellt

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen am Mittwoch konnte jetzt die Ursache des Feuers festgestellt werden.

Laut den Ermittler wurde der Brand an dem Haus in der Kneippstraße durch einen Müllhaufen in der Küche ausgelöst, der sich vermutlich selbst entzündet habe. Durch ein rasches Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Langenhagen, konnte das Feuer zügig gelöscht und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Insgesamt entstand bei dem Brand ein geschätzter Sachschaden von rund 100.000 Euro.