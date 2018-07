27.07.2018 06:49 | von: Björn Schönfeld

Langer Einsatz in Waldhausen

Mit schwerem Gerät und rund 70 Einsatzkräften musste die Feuerwehr am Abend nach Waldhausen ausrücken.

In der Güntherstraße war auf einer Dachterrasse eine Feuer ausgebrochen, das sich schnell auf das Dach des Mehrfamilienhauses ausbreitete. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen musste das Dach an mehreren Stellen vollständig geöffnet werden. Der Notruf ging um kurz vor Acht ein - die Nachlöscharbeiten dauerten bis mitten in die Nacht an. Besonders erschwert wurde der Einsatz laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak durch die derzeitige Hitze - mehrere Feuerwehrleute mussten aufgrund von Erschöpfung abgelöst werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Schaden wird auf eine Viertelmillion Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.