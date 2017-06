27.06.2017 08:20 | von: Björn Schönfeld

Langes Becken in Misburg, Außenbecken in Limmer?

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das zweite wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmbecken Hannovers soll in Misburg statt in Limmer gebaut werden.

Das fordern die Stellvertretende Ratsfraktionsvorsitzende der CDU, Kerstin Seitz, und ihr Sportpolitischer Sprecher Thomas Klapproth. In Misburg sei unter anderem die Parkplatzsituation entspannter als am Fössebad in Limmer, was bei Wettkämpfen wichtig sei. Außerdem wollten die Bürger in Linden und Limmer keine 50-Meter-Bahn, sondern lieber ein familienfreundliches Bad mit Außenbecken. Das hatte auch der Bezirksrat Linden-Limmer mehrfach hervorgehoben. Der Bezirksrat Misburg-Anderten habe allerdings vorerst gegen die Idee der CDU gestimmt, heißt es.