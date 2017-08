25.08.2017 09:28 | von: Björn Schönfeld

Laufen für den guten Zweck – und das schon zum 10. Mal

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Hannover startet heute um 13 Uhr der Werkheim -Benefiz-Marathon.

Unter dem Motto "Gemeinsam laufen - Kennenlernen - Gutes tun" führt die Marathonstrecke durch die Eilenriede, am Maschsee vorbei und an der Leine entlang. Die gut 44 einhalb Kilometer sind in 9 Etappen aufgeteilt, bei denen die läufer individuell ein- oder aussteigen können. Die Startgebühr beträgt 5 Euro, der Erlös des Marathons geht an die Kinder- und Jugendgruppe Kiefernpfad. Start und Ziel ist das Werkheim-Gelände in Vahrenwald.