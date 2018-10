08.10.2018 11:40 | von: Dimitra Harlis

Lehrermangel an IGS Mühlenberg

Kategorie aktuelle Nachrichten

Viele Schulen in Niedersachsen klagen über Lehrermangel.

Schüler und Eltern haben deswegen jetzt an der IGS Mühlenberg zum Streik aufgerufen. Denn gerade an den Gesamtschulen sei der Lehrermangel besonders eklatant, berichtet Schulelternratsmitglied Michaela Bank. Lehrer landeten im Zweifelsfall zuerst an den Gymnasien bis sie an Gesamtschulen eingesetzt werden. Laut Bank wird der Religionsunterricht an der IGS Mühlenberg in einigen Jahrgängen gar nicht mehr erteilt. Zudem müssten Lehrer einer Naturwissenschaft wie Biologie zwischendurch auch Chemie unterrichten. Am 8. November wollen Schüler und Eltern zwei Stunden lang vor der Schule protestieren und dafür werben, die Gesamtschulen nicht abzuhängen.