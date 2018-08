01.08.2018 10:57 | von: Kaspar Weist

Lehrte bekommt kostenfreies WLAN

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Lehrter Innenstadt bekommt ein öffentliches, kostenfreies WLAN-Netz.

Am Nachmittag schalten Bürgermeister Klaus Sidortschuk und htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann den Internetzugang offiziell frei. Das WLAN-Netz erstreckt sich vom Rathausplatz bis in das Neue Zentrum und die Zuckerpassage. Mit der Einrichtung erfüllt die Stadt den politischen Antrag auf eine kostenfreie W-LAN-Architektur in der Innenstadt. Technisch umgesetzt wurde das Netz durch den Anbieter htp.