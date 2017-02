Stereopaul die Welt, auf der Jagd nach tanzbaren Partykrachern in Vinylform, um dann die Clubs auf der anderen Erdhalbkugel in rauschende Tanzsäle zu verwandeln. Ab 22 Uhr wirbeln die beiden Soulschwerenöter mit den schwarzen Scheiben, dass dem Publikum Hören und Sehen vergeht.

Peter Piper hat dieses Mal seine belgischen Freunde zu Gast: Radio Martiko bringen uns mit ihren Global Eclectic Supersounds zum rotieren. Come and shake with the monkeys!

Fr. 03.02.2017

22 Uhr

Calamari Moon, Cumberlandsche Galerie