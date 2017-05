Beauty in the Dust -

Fotoausstellung von David Kariuki, Kenia, in der leinehertz Galerie, Hildesheimer Str. 29 im Mai 2017:



„Es ist noch früh am Morgen. Der Fischer ist mit seinem Baumstumpfboot schon von den Netzen zurück, die er am Vorabend im See ausgelegt hat. Seine Frau und Kinder helfen ihm, den Tagesfang zu sortieren.“

Der Fotograf David Kariuki:

„Ich bin im Mathare-Slum in Nairobi, Kenia, geboren und aufgewachsen. In meiner Kindheit hasste ich die Fotografie, denn die Bilder über meine Heimat Mathare-Slum erzählten meistens negative Geschichten. Sie zeigten Menschen, die sich bekämpfen und sterben, Kinder, die plündern und sich gegenseitig quälen. Als Jugendlicher wuchs der Wunsch in mir, diese Geschichten zu ändern. Ich wollte die positiven Geschichten von Hoffnung und Würde erzählen. Ich lehrte mit selbst Geschichten durch Bilder zu erzählen und als ich die Chance bekam einen Filmkurs bei Slum-TV zu machen, wurde mein Wunsch Realität. Ich will mit meinen Bildern informieren, zur Diskussion anregen und berühren. Die Menschen und ihre Schönheit sind die Subjekte meiner Fotoprojekte.“

Die Fotos vom Lake Turkana in Nordost-Kenia:

Wir waren vier Filmemacher und drehten einen Dokumentarfilm über den weltgrößten vertrocknenden See Turkana in Kenias Nordosten. Ethiopias Bewässerung und Wasserkraftwerke ziehen das Wasser aus dem schrumpfenden See. Währen unserer Dreharbeiten treaf ich viele Menschen am See, lernte sie kennen und machte diese Bilder. Die meisten Menschen, die am und vom See leben wissen nicht was mit ihrem Lebensraum geschieht. Die Fotos sollen das Bewusstsein für die Wasserplünderung und den Widerspruch gegen das Sterben des Lake Turkana wecken.