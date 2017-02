Von Anfang April bis Ende Juni 2017 bekommt radio leinehertz Besuch von vier jungen Journalisten aus Kenia. Phyllis Ayuma, Kavuwa Musyoka, Lydia Kartanua und David Kariuki werden drei Monate bei radio leinehertz mitarbeiten und sich über Wahlen und Wahlberichterstattung informieren und vergleichend berichten, denn im Herbst 2017 sind Wahlen in Kenia und in Deutschland. Für die zwei Frauen und zwei Männer suchen wir in den drei Monaten noch Unterkünfte in gastfreundlichen Familien oder WGs. Einen Zuschuss können wir zahlen, wichtiger ist aber die tolle Chance auf deutsch-afrikanischen Austausch und Erfahrungen. Angebote oder Nachfragen bitte per Mail an: Kenia@leinehertz.de