leinehertz lounge am 13.4.2017: Tetish

Am 12. und 13. April gastiert mit dem Duo Tetish eine der vielversprechendsten Bands aus der Mittelmeermetropole Tel Aviv in Hannover. Etan Salomon und Itai Shitrit haben letztes Jahr ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht und überzeugen darauf mit wunderbaren Indie Electro-Powerpop-Songs. In Hannover werden sie erstmals neue Songs vorstellen, die in den letzten Monaten entstanden sind.Tetish treten im Rahmen der Reihe „Musik aus Israel“ am Mittwochabend im Kulturpalast Linden und am Donnerstagabend im Rahmen der Leinehertz Lounge bei radio leinehertz 106.5 auf.