Naama HaCohen ist eine der faszinierendsten israelischen Singer-Songwriterinnen der letzten Jahre. Ihre Musik ist inspiriert von ihren Erfahrungen als lesbische Frau in einer jüdisch-orthodoxen Community einer israelischen Kleinstadt. In den Songs ihres gleichnamigen Debutalbums (2016) beschreibt sie ihren Weg, ihre Suche nach einem selbstbestimmten Leben und ihrer eigenen Identität. Am Sonntag, 5. August 2018, 19:30 Uhr, sind diese Songs live in unserem Citystudio, Hildesheimer Straße 29, in Hannover zu hören. Das Konzert von Naama HaCohen in der „leinehertz-Lounge“ ist Teil der Reihe „Musik aus Israel“ der Gedenkstätte Ahlem in Zusammenarbeit mit radio leinehertz und dem Café Glocksee.

HaCohens erste Single "Kabalat Shabat" beschreibt das entfremdete Gefühl in der geschlossenen religiösen Gemeinschaft, die sie umgibt. Die Schwierigkeiten, ein geheimes Leben zu führen und gezwungen zu sein, ihre sexuelle Identität in der konservativen Gesellschaft zu verbergen, zeigt auch der Videoclip des Liedes: Hier klicken.

Als Vorband wird Natalie Palsa auftreten.

Die leinehertz-lounge bedeutet Live-Musik im Citystudio in intimer Wohnzimmeratmosphäre vor 40 geladenen Gästen. Wie immer werden die Karten ausschließlich in den leinehertz Tagesmagazinen sowie über die Gedenkstätte Ahlem vergeben. Für alle, die das Konzert nicht live erleben oder nicht genug kriegen können, strahlen wir an einem späteren Termin einen Live-Mitschnitt aus.

Pressefoto: Naama HaCohen © Elinor Cohen