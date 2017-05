leinehertz präsentiert: A Minor Matter am 6.5.2017

Zwischen treibendem Dance-Rock und zurückhal tendem Singer/Songwriter, zwischen aufwärtsblickender Lebendigkeit und insichgekehrter Melancholie – zwischen diesen Polen entstehen der Klang und die Songs von A Minor Matter. A Minor Matter – das sind Hauke Westerkowsky an der Gitarre und Gesang, Chris Peters an der Lead-Gitarre, Glenn West am Bass und Hajtek an der Drum-Machine.

Hauke und Glenn West kennen sich bereits aus früheren musikalischen Projekten. Ihren Rock- und Indie- Background hört man A Minor Matter auch an – wenn sich etwa eine funkige E-Gitarre gegen Ende in den Folk Wave von „Made To Amaze“ einschleicht oder Glenn West das Fundament der Songs mit warmen, indieesken Basslines ausstaffiert. Au c h Glenn West & Hajtek haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet und im letzten Jahr das Progressive/Deep-House Album „Bass Worlds“ veröffentlicht. Aus diesem Projekt sind es vor allem Hajteks Beats und Electronica-Elemente, die in A Minor Matter einfließen und Hauke's Songs einen Grund geben zu tanzen und es schaffen, ihnen ein „Ja!“ zu entlocken, obwohl sie doch meist eher ein „nein...“ meinen. A Minor Matter, das ist der Wille sich fallenzulassen, wenn es zu viel wird – zu tanzen, wenn man trotzdem weiter macht und in sich zu kehren, wenn alles schreit.