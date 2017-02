Folk, Pop, Americana und sehr persönliche Texte sind die Zutaten ihrer neuen CD "In The Next Life". MARIA TAYLOR ist ein sehr intimes, bewegendes und oftmals melancholisches Singer/Songwriter- Album gelungen, musikalisch u.a. unterstützt von Joshua Radin und Conor Oberst.

O-Ton Maria: "Ich habe alles, was ich musikalisch und lyrisch gelernt habe, zusammengetragen und in dieses Album gesteckt. Ich habe mich immer wieder gefragt: Wenn ich morgen sterben sollte, was sollte dein letztes Album aussagen?"