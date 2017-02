Mit ihrem aktuellen Album "They tried to bury us, they didn't know we were seeds" haben die schwedischen Movits! ein neues musikalisches Kapitel aufgeschlagen. Fette Hip-Hop-Beats und Johans raffinierte, schwedische Texte treffen auf energiegeladene Bläser - dazu mischen sich Synthesizer und heiße Saxophon-Soli. Das aktuelle Album wurde von den 80er-Jahren inspiriert. Ganz nach dem Motto "March the streets and dance in the rain" bringt die Musik von Movits! jeden, der sie hört, zum Tanzen.