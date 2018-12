Wild Romance ist die Band des 2001 verstorbenen niederländischen Sängers und Pianisten Herman Brood.

1976 in Groningen gegründet, sind sie das Symbol der niederländischen Rockmusik. 1977 steigt Gitarrist Dany Lademacher bei Hermann Brood & His Wild Romance mit ein. Dies ist der Beginn einer der erfolgreichsten Bands in der Geschichte des Rocks.

Der Name Wild Romance lässt noch immer die Herzen vieler Musikliebhaber höher schlagen.

Die Rockband ging als absolute Live-Sensation in die Geschichte ein und wird jetzt in voller Herrlichkeit wiederbelebt. Mit einen Repertoire, in dem alle grossen Hits von Hermann Brood und seinen Wild Romance gespielt werden, kehren sie nun zurück.

Am Sonntag den 23.12 spielen sie bei uns in Hannover im Bei Chez Heinz!

Einlass ist um 19 Uhr, ab 20 Uhr geht's los.