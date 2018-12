Radio leinehertz 106.5 sucht eine/n Programmdirektor/in (20 Std./Woche)

Die 106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH sucht zum 01.02.2019 oder früher eine/n Programmdirektor/in (20 Std./Woche).

Das Aufgabengebiet umfasst den Bereich der Organisation und Entwicklung des selbstverantworteten Programms sowie der Sendeverantwortung. Zu den Aufgaben gehört selbstverständlich auch die Motivation und der Kontakt zu Freiwilligen, die unseren Sender nach innen und außen prägen, ebenso wie die Anleitung von MitarbeiterInnen und PraktikantInnen.

Sie haben eine journalistische Ausbildung (Volontariat/Studium/JournalistInnenschule)?

Erfahrung mit der Leitung einer Hörfunkredaktion?

Sie arbeiten eigenverantwortlichen in diesem Medium?

Wichtig ist uns Kritik- und Dialogfähigkeit sowie eine Affinität zu den Zwecken und Zielen des nds. Bürgerrundfunks.

Das 24-Stunden-Programm wird von einer kleinen Redaktion mit Unterstützung durch Volontäre, PraktikantInnen und Freiwillige erstellt. Gerahmt von einem festen Musikformat setzt radio leinehertz 106.5 seinen lnformationsschwerpunkt auf Ereignisse in der Region Hannover. Daneben gehört es zu den Aufgaben des Bürgerradios Freiwillige medien-pädagogisch zu schulen.

Die 106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH betreibt das Bürgerradio radio leinehertz 106.5 für die Region Hannover zwei Studios - in Hannover und in Neustadt am. Rbge.

Seit fast zehn Jahren positioniert sich radio leinehertz 106.5 erfolgreich neben landesweiten, länderübergreifenden und lokalen Wellen der privaten und öffentlich-rechtlichen Hörfunkanbieter.

Erwartet wird die Fähigkeit, das bestehende Programm gemäß dem Auftrag zu entwickeln.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Bewerbungen für die Stelle gehen bis zum 31.12.2018 schriftlich oder per Mail an:

Udo Hetmeier udo.hetmeier(at)leinehertz.de

Hildesheimer Str.29

30169 Hannover