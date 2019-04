01.04.2019 16:54 | von: Svenja Estner

Leinenzwang für Hundebesitzer

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ab heute herrscht wieder Leinenzwang für alle Hundebesitzer.

So sieht es das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung vor. Dadurch soll Jungwild sowie Vögel geschützt werden, die am Boden oder in Bodennähe brüten. Diese Tierarten würden durch das natürliche Aufspürverhalten der Hunde gestört und aufgescheucht. Die Anleinpflicht gilt bis zum 15. Juli, Verstöße werden mit einem Bußgeld geahndet. Ausnahmen gelten auf den reservierten Auslaufflächen im Stadtgebiet, außer auf Schildern ist etwas Gegenteiliges vermerkt.