24.07.2018 09:29 | von: Jörg Zickfeld, Björn Schönfeld

Letzter Spieltag der Gruppenphase

Arminia Hannover und die TSV Burgdorf sind beim Porta-Pokal in das Halbfinale eingezogen.

Die Burgdorfer besiegten am Montag Gastgeber Rahmlingen-Ehlershausen mit 2:1. Der SC Hemmingen-Westerfeld konnte Arminia Hannover mit 3:2 einen Dämpfer verpassen - für den Einzug in das Halbfinale hat das aber nicht mehr gereicht. Heute geht auch die Gruppe B in den letzten Spieltag: Um viertel nach sechs spielt Eintracht Celle gegen Krähenwinkel-Kaltenweide und um viertel nach Acht trifft der Heesseler SV auf den HSC Hannover.