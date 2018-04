12.04.2018 11:30 | von: Björn Schönfeld

Linken-Partei wehrt sich gegen CDU-Kritik

Die Linke wendet sich in einer Pressemitteilung gegen die Kritik der CDU-Ratsfraktion an einer für heute geplanten Veranstaltung zum Thema Wasserkrise in Palästina.

CDU Fraktionschef Jens Seidel hatte Bedenken geäußert, die Veranstaltung könne durch den geladenen Referenten zu einseitig ausfallen – auch weil einige Initiatoren der Veranstaltung in der Vergangenheit mit antiisraelischen Äußerungen aufgefallen seien. Der Kreisvorsitzende der Linken, Johannes Drücker zeigt sich amüsiert über die, so wörtlich, hellseherischen Fähigkeiten der CDU. Er lädt Seidel dazu ein an der Veranstaltung teilzunehmen um sich zu vergewissern, dass von der Linken Hannover keinerlei Hetze ausgehe.