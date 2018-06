26.06.2018 14:54 | von: Dimitra Harlis

LKA warnt vor Cannabiskonsum

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am heutigen „Weltdrogentag“ warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen vor den Risiken des Cannabiskonsums. Aus polizeilichen Krimialstatistiken wird deutlich gezeigt, dass der Konsum von Cannabis bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in den vergangenen Jahren stark angestiegen is.

Nach Erkenntnissen des LKA sind die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung einerseits die hohe Verfügbarkeit der Droge und andererseits die Legalisierungsdebatte. Cannabis dürfe nicht weiter verharmlost werden, auch weil der Wirkstoff THC sich in den letzten Jahren deutlich erhöht hat, so LKA-Präsident Friedo de Vries. Das LKA hat in Anlehnung an die Statistik seine Anti-Cannabis-Kampagne "Die Rauchmelder" ausgeweitet. Hauptzielgruppe der Kampagne sind 10-14 Jährige, die in diesem Alter ihre ersten Erfahrungen mit Cannabis machen.